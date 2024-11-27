В Абхазии рассмотрят перераспределение полномочий между президентом и парламентом

В Абхазии рассмотрят передачу парламенту ряда полномочий президента

В Абхазии рассмотрят законопроект о передаче парламенту ряда полномочий президента. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа, передает РИА Новости.

В парламенте уточнили, что законопроект о внесении соответствующих поправок в Конституцию Абхазии будет рассмотрен на очередной сессии в четверг, 28 ноября. Также на обсуждение вынесут законопроект о кадастре недвижимости.

«Это важные вопросы, напрямую касающиеся процессов, происходящих в нашей стране», — добавили в парламенте.

Ранее глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба раскрыл суть поправок в Конституцию Абхазии. По его словам, в республике могут упразднить должность премьер-министра.