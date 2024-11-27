Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:44, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии рассмотрят перераспределение полномочий между президентом и парламентом

В Абхазии рассмотрят передачу парламенту ряда полномочий президента
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В Абхазии рассмотрят законопроект о передаче парламенту ряда полномочий президента. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа, передает РИА Новости.

В парламенте уточнили, что законопроект о внесении соответствующих поправок в Конституцию Абхазии будет рассмотрен на очередной сессии в четверг, 28 ноября. Также на обсуждение вынесут законопроект о кадастре недвижимости.

«Это важные вопросы, напрямую касающиеся процессов, происходящих в нашей стране», — добавили в парламенте.

Ранее глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба раскрыл суть поправок в Конституцию Абхазии. По его словам, в республике могут упразднить должность премьер-министра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров. Какие еще условия выдвинул Киев?

      Сменившая гражданство фигуристка рассказала об угрозах из России

      Пассажир российского самолета заявил о тротиле и наркотиках в своем багаже во время взлета

      Захарова прокомментировала вопрос размещения российских ракет в Азии

      Раскрыт способ правильно хранить бананы

      В сети восхитились внешностью 40-летней Скарлетт Йоханссон на шоу

      Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков диверсии при крушении самолета

      Раскрыто состояние брошенного с мертвым братом-близнецом в наливайке Таганрога младенца

      Захарова прокомментировала возможное исключение «Талибана» из списка террористов

      Невозможность справиться с ослаблением рубля при помощи ключевой ставки объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше