В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в театр

Депутат Виталий Милонов заявил, что цена на билеты в Большой театр бессовестная

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. Об этом он заявил в интервью агентству «Москва».

По словам политика, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.

«Финансовая политика Большого выглядит бессовестной. Это для каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты. Это же государственная структура, Минкульт должен навести порядок с ценами», — заявил Милонов.

Ранее стало известно, что цены на билеты в государственных театрах раскритиковал Николай Цискаридзе. По словам звезды балета, они должны стать более доступными для граждан, так же как в СССР.