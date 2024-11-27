Депутат Шеремет: новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет финалом для президента Украины Владимира Зеленского.

«Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг — разгромлен. Это контрнаступление бессмысленно и станет больше имитацией деятельности для западных хозяев», — посчитал депутат.

По его мнению, действия Киева в последние месяцы напоминают агональные попытки и стремление пойти на крайние меры.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Также стало известно о грядущих изменениях в структуре ВСУ.