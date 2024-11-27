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08:14, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве поврежден объект инфраструктуры

Глава Киевской ГВА Попко заявил о повреждении объекта инфраструктуры в городе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

В Киеве поврежден объект инфраструктуры в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры (...) Детали выясняются», — рассказал начальник Киевской ГВА.

Попко рассказал о падении инфраструктурного объекта в Днепровском районе Киева в результате падения обломка БПЛА ВС России. Чиновник не назвал характеристики объекта и его назначение.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Киевская ГВА предупредила о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

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