В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

Ушаков: на инаугурацию президента США не приглашаются иностранные делегации

На инаугурацию президента США не приглашаются иностранные делегации, только аккредитованные в Вашингтоне послы. Так на вопрос об участии российской делегации в инаугурации Дональда Трампа ответил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает Telegram-канал Shot.

По его словам, если кто-то говорит, что едет на инаугурацию, то он едет не на саму церемонию, а на различные протокольные мероприятия, которые в массовом порядке проводятся в связи с инаугурацией.

«Если кто-нибудь говорит, что был приглашен на инаугурацию, то не верьте», — добавил помощник российского президента.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа. Замглавы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс добавил, что Байден рассматривает это как важную демонстрацию приверженности демократическим ценностям США и уважению воли людей.