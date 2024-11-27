Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 27 ноября 2024Мир

В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

Ушаков: на инаугурацию президента США не приглашаются иностранные делегации
Семен Александров (редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На инаугурацию президента США не приглашаются иностранные делегации, только аккредитованные в Вашингтоне послы. Так на вопрос об участии российской делегации в инаугурации Дональда Трампа ответил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает Telegram-канал Shot.

По его словам, если кто-то говорит, что едет на инаугурацию, то он едет не на саму церемонию, а на различные протокольные мероприятия, которые в массовом порядке проводятся в связи с инаугурацией.

«Если кто-нибудь говорит, что был приглашен на инаугурацию, то не верьте», — добавил помощник российского президента.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что действующий президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа. Замглавы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс добавил, что Байден рассматривает это как важную демонстрацию приверженности демократическим ценностям США и уважению воли людей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Дети Градского потребовали выделить им больше наследства

      МИД заявил о готовности обменять сотни украинских пленных

      Музыканты выпустили трек в поддержку расследования «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума»

      Снегопад накрыл российский регион и оставил жителей без электричества

      На Украине решили привлечь инвестиции в ритуальный бизнес

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше