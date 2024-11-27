МИД России предупредил Японию о риске ответных действий на развертывание ракет США

Захарова: Россия предпримет ответные шаги, если ракеты США окажутся в Японии

В случае, если на территории Японии окажутся американские ракеты, Россия предпримет ответные шаги на эти угрозы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате [технической и военной] кооперации [с США] на ее территории появятся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — заявила представитель МИД.

Она также отметила, что о возможных ответных мерах «Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями» российской ядерной доктрины.

Ранее Захарова заявила, что Россия в ответ на развертывание Западом своих вооружений будет отвечать как зеркально, так и асимметрично. «Надеемся, что после пуска "Орешника" никаких сомнений о потенциале России у Запада не осталось», — рассказала дипломат.