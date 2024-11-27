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13:18, 27 ноября 2024Мир

В МИД России высказались о назначении нового постпреда при ЕС

Грушко: новый постпред России при ЕС будет назначен в соответствующее время
Семен Александров (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новый постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) будет назначен в соответствующее время. Об этом высказался замглавы российского МИД Александр Грушко, сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил, что Кирилл Логвинов был исполняющим обязанности представителя [России при европейском объедении] и сейчас он возвращается.

«Вопрос назначения будет решаться в соответствующее время», — сказал он.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что отношения России и объединения не изменятся после отъезда исполняющего обязанности российского постпреда в Брюсселе.

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