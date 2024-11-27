В Москве не зафиксировали природных пожаров в 2024 году

В 2024 году в Москве не зафиксировали природных пожаров. Об этом заявил заместитель Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает «Агентство городских новостей Москва».

По его словам, пожаров удалось избежать благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям. В весенне-летний период столичные пожарные круглосуточно наблюдали за парковыми, лесопарковыми и особо охраняемыми природными территориями.

«В ТиНАО вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон было организовано дежурство расчетов поливомоечной техники. В этих округах заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники», — заявил Бирюков. Кроме того, пожароопасную обстановку контролировали с воздуха.

Заместитель мэра отметил, что природных возгораний в столице не фиксируется второй год подряд. Сократилось и число возгораний сухой травы — на 56 процентов. В этом году в Москве было ликвидировано 11 таких пожаров.

Ранее на Нью-Йорк обрушились худшие природные пожары за последние 10 лет. Причиной стали высокая температура и отсутствие дождей в течение нескольких недель.