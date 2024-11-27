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19:42, 27 ноября 2024Бывший СССР

В ООН заявили о готовности Зеленского погрузить мир в пучину войны ради своего спасения

Полянский: Зеленский готов погрузить мир в пучину войны ради своего спасения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский готов погрузить мир в пучину войны ради своего спасения. Об этом заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по украинскому кризису, передает ТАСС.

«На повестке дня украинской дипломатии сегодня стоит исключительно спасение шкуры Зеленского и его клики. Даже если для этого придется погрузить в пучину войны весь мир», — сказал он.

Полянский призвал задуматься об этом, чтобы не допустить ошибок в выборе приоритетов и расстановке акцентов.

Ранее дипломат заявил, что Зеленский и его режим не прислушались к предупреждениям Москвы после запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, как он отметил, на каждый виток эскалации ситуации со стороны Запада Россия даст решительный ответ.

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