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19:23, 27 ноября 2024Мир

В ООН заявили о непонимании Зеленским предупреждения России после запуска «Орешника»

Полянский: Зеленский не внял предупреждениям России после запуска «Орешника»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не внял предупреждениям России после запуска новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Таким образом первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский прокомментировал новые удары Киева западным оружием по российской территории на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, трансляция которого велась в Telegram-канале российского постпредства при всемирной организации.

«Похоже, что режим Зеленского не внял нашему предупреждению, поэтому решил вновь проверить решимость России (...) Минобороны России сообщило, что за последние три дня Киев задействовал 12 ракет ATACMS для ударов по территории России, большая часть которых была сбита. Однако пострадавшие, а также незначительные повреждения на земле тоже есть», — отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что на каждый виток эскалации со стороны Запада Россия «даст решительный и зеркальный ответ».

26 ноября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды ударили по Курской области американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

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