В подполье сообщили об ударах по ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по местам закрепления ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области по местам закрепления подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы удары Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В прифронтовом селе Малая Токмачка, где закрепились бандеровцы, прилетало традиционно в районе ореховской колонии и ее окрестностей», — рассказал подпольщик.

Кроме того, взрывы доносились со стороны села Ольговское, через которое проходят и останавливаются подразделения ВСУ. Он добавил, что удары пришлись и по населенному пункту Щербаки, которые ВСУ, предположительно, используют для запуска БПЛА.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по промзоне в городе Дергачи в Харьковской области, которая использовалась в военных целях. Кроме того, подпольщик сообщил, что в поселке городского типа Слатино в Харьковской области также был нанесен удар по промзоне. Он отметил, что после прилета начался пожар с «химической вонью».