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13:13, 27 ноября 2024Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по промзоне в Харьковской области

Лебедев: российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПожары в России

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские военные нанесли удар по промзоне в городе Дергачи в Харьковской области, которая использовалась в военных целях. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Дергачах прилетало традиционно в промзону, примыкающую к ЖД-станции. Оно и не удивительно, там куча складов, гаражей, ангаров и промышленных зданий, используемых бандеровцами в военных целях», — написал он.

Кроме того, подпольщик сообщил, что в поселке городского типа Слатино в Харьковской области также был нанесен удар по промзоне. Он отметил, что после прилета начался пожар с «химической вонью».

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России атаковали военное химпроизводство «Свема» в Сумской области. По его словам, предприятие занималось производством продукции для нужд Вооруженных сил Украины.

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