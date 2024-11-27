В подполье сообщили об ударе по промзоне в Харьковской области

Лебедев: российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области

Российские военные нанесли удар по промзоне в городе Дергачи в Харьковской области, которая использовалась в военных целях. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Дергачах прилетало традиционно в промзону, примыкающую к ЖД-станции. Оно и не удивительно, там куча складов, гаражей, ангаров и промышленных зданий, используемых бандеровцами в военных целях», — написал он.

Кроме того, подпольщик сообщил, что в поселке городского типа Слатино в Харьковской области также был нанесен удар по промзоне. Он отметил, что после прилета начался пожар с «химической вонью».

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России атаковали военное химпроизводство «Свема» в Сумской области. По его словам, предприятие занималось производством продукции для нужд Вооруженных сил Украины.