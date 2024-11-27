В Раде заявили о нужде Евросоюза в фертильных украинских женщинах

Дубинский: Евросоюзу нужны фертильные украинские женщины и дети

Европейский союз (ЕС) нуждается в украинских женщинах и детях. Такое мнение высказал в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«ЕС нужны фертильные украинские женщины и дети. Белый, хороший товар на их черном рынке труда и демографии. Мужчины — нужны дозированно, чтобы не мешали ассимиляции женщин и не создавали семьи — диаспору», — заявил Дубинский.

Парламентарий уточнил, что требования закрыть украинские границы исходили не от президента страны Владимира Зеленского, а от США и Евросоюза. Депутат Рады добавил, что после завершения конфликта против открытия границ для мужчин будет выступать именно ЕС.

Ранее Дубинский назвал Зеленского «лучшим рабовладельцем в истории». Он также заявил, что президент хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек для интеграции в ЕС.