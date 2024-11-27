В России заявили о выросших в 10 раз вложениях пенсионеров в банковские депозиты

Почта Банк: объем размещаемых пенсионерами вкладов вырос в 2024 году в 10 раз

Объем средств, которые пенсионеры кладут на банковские депозиты, вырос в январе — октябре 2024 года в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, следует из результатов проведенного Почта банка анализа, поступивших в «Ленту.ру».

В материалах говорится, что средний размер вкладов вырос в текущем году на 13 процентов, до 556 тысяч рублей, в то время как их срок уменьшился с 275 до 181 дня. В кредитной организации также указали, что чаще пенсионный депозит открывают женщины.

Ранее специалисты заявили, что средний размер вклада россиянина составлял на 1 октября 370 тысяч рублей, тогда как у пенсионеров, по данным «Финуслуг», он достиг 507,2 тысячи рублей, а в Москве значение равнялось 625,3 тысячи.

На фоне динамики ключевой ставки ЦБ российские банки продолжают наращивать объем портфелей вкладов. В сентябре показатель вырос до 1,1 триллиона рублей.