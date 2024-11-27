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12:50, 27 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили двух иностранцев за попытку расправы над соотечественником

В Московской области осудили двоих иностранных граждан за покушение на убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Московской области осудили двоих иностранцев за попытку расправы над соотечественником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Они осуждены по части 3 статьи 30, пункта «ж» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, в феврале осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили расправиться со своим знакомым из-за того, что тот грубо общался с одним из них по телефону. 12 февраля они уговорили потерпевшего приехать в деревню Малое Ивановское городского округа Мытищи. Там они заперли его в помещении канализационной насосной станции, где несколько часов избивали, используя для этого мотыгу, нож и другие предметы.

Остановил избиение и спас жизнь пострадавшему брат одного из нападавших, который увидел происходящее и сразу вмешался.

Суд приговорил каждого из мужчин к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бросившую тело шестимесячного младенца в наливайке россиянку арестовали.

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