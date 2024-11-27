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21:10, 27 ноября 2024Мир

В США оценили планы НАТО ввести войска на Украину

Полковник Уилкерсон: солдаты НАТО вернутся с Украины в мешках для трупов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Björn Trotzki / IMAGO / Global Look Press

Заявления лидеров стран НАТО о готовности ввести войска на Украину не вызывают ничего, кроме смеха. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я смеюсь, когда слышу, как [президент Франции Эммануэль] Макрон или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину. Вы не получите их обратно, они вернутся в мешках для трупов, если вообще вернутся», — сказал он.

Эксперт оценил подобные идеи как безумные, призвав западных лидеров «проснуться», поскольку их политика по Украине ставит под угрозу весь мир. Он также посоветовал США и Западу начать переговоры с Россией, поскольку в случае дальнейшей эскалации у Москвы не будет другого выбора, кроме как «преподать урок».

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил удары по военным базам НАТО. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — рассказал он.

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