В Турции назвали срок начала переговоров Трампа по Украине

Аналитик Умит Назми Хазыр: Трамп начнет переговоры по Украине весной 2025 года

Турецкий аналитик Умит Назми Хазыр допустил, что избранный президент США Дональд Трамп инициирует переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт заявил, что вопрос Украины является одним из приоритетных для Байдена, поэтому он захочет его решить после своей инаугурации, назначенной на 20 января. «Поэтому переговоры могут начаться через несколько месяцев после инаугурации Трампа, то есть весной 2025 года», — подчеркнул он.

Чтобы Россия и Украина согласились на диалог, Трампу следует предложить мирный план, а не прекращение огня. Специалист напомнил, что Минские соглашения не принесли прочного мира.

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине еще летом 2024 года. Он заявлял о своей способности предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.