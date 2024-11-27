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09:31, 27 ноября 2024Россия

В Воронежской области ликвидировали пожар в помещении автосалона

МЧС: в Воронежской области ликвидировали пожар в автосалоне на 400 квадратах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В хуторе Ветряк Воронежской области удалось ликвидировать пожар в техническом помещении автосалона на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

К тушению огня были привлечены 28 специалистов и девять единиц спецтехники, разъяснили в ведомстве. Информации о пострадавших не поступало.

Из охваченных огнем помещений вывезли несколько десятков машин. Причину пожара предстоит выяснить следователям.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы произошел пожар в здании с офисами и складами. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 300 квадратных метров.

Тогда в результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. В сети распространили видео, на котором люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня.

ЖЗЛ
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