В Воронежской области произошел пожар в техпомещении автосалона

МЧС: в Воронежской области произошел пожар в техпомещении автосалона

В хуторе Ветряк Воронежской области загорелась пристройка к автосалону, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Там уточнили, что площадь пожара составляет 1600 квадратов. В ведомстве предупредили об угрозе распространения огня.

Позже в МЧС заявили, что возгорание полностью потушили на 400 квадратах.

Ранее в морском порту Петербурга произошел пожар на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонта. Пострадавших нет. Название ледокола не уточняется, но прокуратура прикрепила к посту изображение «Адмирала Макарова».