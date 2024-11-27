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16:34, 27 ноября 2024Мир

В Южной Корее заявили о нежелании начинать поставки оружия Украине

Reuters: большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), даже несмотря на слухи о якобы нахождении солдат КНДР в России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проведенный опрос службой Gallup Korea.

«По данным опроса Gallup Korea, проведенного в октябре, большинство южнокорейцев рассматривают растущие военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу, однако 82 процента выступают против отправки военной помощи [Украине], включая оружие», — приводит агентство данные исследования.

Авторы материала также подчеркивают, что у действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ель крайне низкие рейтинги одобрения. В связи с этим идея начала военных поставок Киеву является особенно провокационной, так как может пошатнуть его и без того слабое положение.

Ранее стало известно, что Юн Сок Ель предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за якобы военного сотрудничества России и КНДР. С украинской делегацией во главе с Умеровым также встретились начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик и министр обороны Ким Ен Хен.

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