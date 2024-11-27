В Заполярье россияне в буран вытолкали застрявший в снегу автобус и попали на видео

Жители Норильска в буран вытолкали застрявший в снегу автобус и попали на видео

Жители заполярного Норильска вытолкали застрявший в снегу автобус и попали на видео. Ролик, снятый одной из пассажирок, опубликовал Telegram-канал «Телеграм Норильска».

На кадрах вышедшие на улицу из салона мужчины толкают автобус в буран. Сильные порывы ветра заглушают голос автора видео.

«Поехали, блин, домой», — говорит женский голос за кадром. Когда автобус удалось откопать, она похвалила пассажиров и поблагодарила их, уточняет канал.

Ранее в России представили пикап, предназначенный для работы в условиях Крайнего Севера. Автомобиль оснащен большими колесами с шинами низкого давления и двигателем мощностью 210 лошадиных сил. По словам производителя, пикап позволяет перевозить грузы в условиях бездорожья.