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16:28, 27 ноября 2024Наука и техника

Xiaomi выпустит собственный процессор

Xiaomi начнет выпускать смартфоны на собственном процессоре в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Китайская корпорация Xiaomi разработает процессор для использования в смартфонах. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, в компании намерены снизить зависимость от иностранных производителей. В настоящий момент Xiaomi закупает процессоры у корпораций Qualcomm и MediaTek. Планы IT-гиганта сходятся с желанием китайского правительства, чтобы местные компании становились более независимыми, в первую очередь от США.

Создание своего процессора инсайдер назвали «подвигом». Массовое производство чипа ожидается в 2025 году — тогда же на его базе выйдут и новые смартфоны.

В материале говорится, что Xiaomi может выбрать компромиссное решение, так же как Samsung. Корейская корпорация выпускает одну часть смартфонов на базе чипа Qualcomm, другую — на базе собственного процессора Exynos.

При этом в создании флагманских девайсов Xiaomi тесно сотрудничает с американской Qualcomm. Так, новый флагман Xiaomi 15, выпущенный в конце октября, одним из первых на рынке получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

О том, что Xiaomi выпустит в 2025 году процессор для смартфонов, в конце лета сообщил инсайдер Йогеш Брар. Чип разрабатывают совместно с китайской компанией Unisoc.

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