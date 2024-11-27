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14:32, 27 ноября 2024Наука и техника

Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

TWZ: загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Загадочный китайский «мини-авианосец», отличающийся большой палубой и тремя надстройками, отправился в первое плавание. Об этом со ссылкой на видео, распространившееся в сети, пишет издание TWZ.

В публикации отмечается, что замеченные на корабле обозначения формально указывают на его гражданское предназначение, в чем есть сомнения. По данным TWZ, строительство «мини-авианосца» началось в мае, а в период между 10 сентября и 9 октября он был спущен на воду.

Ранее телеканал CNN сообщил, что строящийся Китаем на верфи Guangzhou Shipyard International «мини-авианосец» засняли спутники компании Planet Labs.

По данным вещателя, снимки указывают на последние этапы строительства корабля с необычными размерами — около 200 метров в длину и 40 метров в ширину. Так, он меньше десантных кораблей типа 075, поэтому, вероятно, может использоваться в качестве носителя летательных аппаратов.

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