Захарова назвала заявления G7 не стоящими используемой для них бумаги

Захарова: заявления G7 не стоят той бумаги, на которой они напечатаны

Заявления по итогам встречи министров стран «Большой семерки» (G7) не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нынешние заявления "семерки" буквально не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, а срок действия ограничен временем работы уходящей администрации президента США», — отметила дипломат.

По ее словам, представители стран на встрече в Италии ничего принципиально нового в отношении России не заявили, а в итоговом документе содержатся лишь «набившие оскомину необоснованные обвинения и претензии».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что G7 превратилась в руководящий орган коллективного Запада под началом США для сохранения глобального доминирования.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи G7 глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву из замороженных российских активов.