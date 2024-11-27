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16:28, 27 ноября 2024Мир

Захарова назвала заявления G7 не стоящими используемой для них бумаги

Захарова: заявления G7 не стоят той бумаги, на которой они напечатаны
Семен Александров (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Заявления по итогам встречи министров стран «Большой семерки» (G7) не стоят той бумаги, на которой они напечатаны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нынешние заявления "семерки" буквально не стоят той бумаги, на которой они напечатаны, а срок действия ограничен временем работы уходящей администрации президента США», — отметила дипломат.

По ее словам, представители стран на встрече в Италии ничего принципиально нового в отношении России не заявили, а в итоговом документе содержатся лишь «набившие оскомину необоснованные обвинения и претензии».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что G7 превратилась в руководящий орган коллективного Запада под началом США для сохранения глобального доминирования.

Ранее на пресс-конференции по итогам встречи G7 глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен сообщил, что США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов Киеву из замороженных российских активов.

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