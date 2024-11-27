Зеленский заявил о возможности НАТО сбивать «Орешник»

Зеленский во время разговора с Рютте заявил о необходимости усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В своем Telegram-канале политик раскрыл подробности беседы.

«Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования — необходимого усиления противовоздушной обороны Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны и могут работать [против ракет «Орешник»]», — заявил Зеленский. Он уточнил, что «у партнеров» имеются необходимые Киеву системы ПВО.

Ранее стало известно, что Киев запросил у Запада новые системы ПВО после удара «Орешником» по предприятию в Днепропетровске. По словам Зеленского, западная техника способна «защитить от новых рисков».

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.