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14:32, 27 ноября 2024Экономика

Жителей одного региона России предупредили о мощном снежном циклоне

МЧС: мощный снежный циклон надвигается на Сахалинскую область
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На Сахалинскую область надвигается мощный снежный циклон, который принесет обильные осадки и гололед. Об этом предупредили жителей в управлении МЧС по российскому региону.

Непогода обрушится на Сахалин вечером 27 ноября и в ночь на 28-е. «В Ногликском, Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные, гололедные явления», — уточнили в ведомстве.

Спасатели призвали жителей региона не покидать пределы населенных пунктов и уточнить у близких их местоположение, чтобы непогода не застала их врасплох. Туристам рекомендовали переждать прохождение циклона в специально подготовленных пунктах.

Ранее в Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившейся на регион «бури столетия». Власти города рассказали, что в данный момент все силы и средства направлены на борьбу с последствиями удара стихии, коммунальщики работают круглосуточно.

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