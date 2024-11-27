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06:18, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Журналист заявил о неготовности НАТО к войне с Россией

Журналист Мате заявил о неготовности НАТО к войне с Россией из-за высокомерия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канадский журналист Аарон Мате прокомментировал удар России ракетой «Орешник». Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Мате подчеркнул, что Россия готова к НАТО, в отличие от самого альянса. По его мнению, блок не способен вступить в противостояние с Москвой из-за своего высокомерия.

«Готовилась ли НАТО? Я так не думаю <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности», — сказал он.

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.

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