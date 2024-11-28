Алсу рассказала о принятом после развода решении

Певица Алсу решила оставить фамилию мужа после скандального развода

Российская певица Алсу рассказала о принятом после скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым решении. Ее слова приводит Telegram-канал Super.ru.

Артистка сообщила, что не будет менять фамилию на девичью. «Фамилия в паспорте у меня Абрамова, я не меняла. Хочу иметь одну с детьми», — поделилась она.

Ранее Алсу поделилась роликом, на котором запечатлен процесс нанесения татуировки. На размещенных кадрах видно, что артистка решила сделать рисунок на шее под волосами, однако сам эскиз исполнительница подписчикам не показала.

Алсу и Ян Абрамов расстались весной 2024 года. СМИ писали, что артистка не смогла простить мужу измен.