Армия Сирии перекрыла трассу до Алеппо

Армия Сирии перекрыла трассу до Дамаск — Алеппо из-за боевых действий

Армия Сирии перекрыла трассу Дамаск — Алеппо из-за боевых действий для обеспечения безопасности транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Международная дорога в Алеппо в настоящее время перекрыта из-за продолжающихся боев на участке Дадих города Саракиб провинции Идлиб в целях обеспечения безопасности путешественников», — приводит агентство слова собеседника.

Также известно, что сирийские войска ведут упорные бои с террористическими группировками. Уточняется, что боевые действия в себя включают применение ракет и тяжелой артиллерии.

Ранее стало известно, что сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города, сообщает CNN. Армия Сирии между тем сообщила, что ведет борьбу с боевиками, они несут потери.

Телеканал со ссылкой на заявление повстанцев пишет, что боевики захватили 13 населенных пунктов, включая стратегически важные Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую базу сирийской армии на западе Алеппо — Базу 46.