Часть россиян предупредили о сложной погоде

Синоптик Вильфанд: сложная погода ожидается в европейской части России

Мокрый снег, дождь и гололед ожидаются 28 ноября в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. О сложной погоде предупредил часть россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«В Ленинградской и Новгородской областях прогнозируются осадки во всех видах: дождь, мокрый снег, а также гололед. В Архангельской области ожидаются снег и гололед, на западе Вологодской области тоже гололед, в Ненецком автономном округе — метель, ветер до 28 метров в секунду», — рассказал синоптик.

На юге Краснодарского края в этот день пройдет мощный дождь со снегом, а в предгорных районах выпадет сильный снег. Во всем Южном федеральном округе ожидается гололед и налипание мокрого снега, отметил Вильфанд. Аналогичная ситуация будет в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане. Однако с пятницы, 29 ноября, ситуация улучшится, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что нетипично теплая температура в некоторых регионах России не повлияет на масштабы снежного покрова — он останется на 90 процентах территории страны.