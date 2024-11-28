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14:11, 28 ноября 2024Экономика

Для популярного японского автопроизводителя наступил кризис из-за санкций против России

Автоэксперт Славнов: владельцы Nissan еще долго не останутся без запчастей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Автопроизводитель Nissan переживает тяжелые времена из-за введенных против Москвы санкций, однако российским владельцам данной марки авто пока не стоит переживать из-за нехватки запчастей. Об этом в беседе с 360.ru заявил автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, детали для автомобилей данного производителя не исчезнут с рынка еще долго, поскольку их выпуском занимается не сам завод Nissan, а его подрядчики.

«Просто так, одномоментно не закроется, не скажет: вот вы оставайтесь со своими машинами, делайте что хотите. Запчастей нет, ничего нет. Нет, такого не будет», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нынешним кризисом японский автопроизводитель обязан присоединением к антироссийским санкциям в 2022 году. Славнов сделал акцент на том, что, как и многие другие международные бренды, Nissan потерял крупный рынок сбыта в лице России, так что теперь компания терпит убытки исключительно по собственной вине.

Ранее сообщалось, что Nissan уволит девять тысяч сотрудников из-за падения продаж. Автопроизводителю придется сократить рабочие места и снизить производственные мощности на 20 процентов.

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