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14:19, 28 ноября 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады предрек реакцию Украины на требования США о снижении возраста мобилизации

Олейник: Киев будет саботировать требования США о снижении возраста мобилизации
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киев будет саботировать требования США о снижении возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такую реакцию украинских властей на давление со стороны Запада предрек экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

Он объяснил, что в ответ на просьбы Владимира Зеленского о предоставлении оружия Вашингтон указывает на нехватку у Киева живой силы и отсутствие результатов у ВСУ. В связи с этим Запад говорит о необходимости снизить призывной возраст до 18 лет.

Олейник отметил, что данный вопрос уже вызвал внутренний конфликт на Украине. Экс-депутат Рады объяснил, что парламент будет оказывать Зеленскому сопротивление при попытке снизить возраст мобилизации в ВСУ, потому что в противном случае нардепов на улице будут «бить, как бешеных собак».

Ранее на призыв США снизить возраст мобилизации на Украине отреагировали в офисе Зеленского. Так, советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что в таком шаге «нет смысла».

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