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04:45, 28 ноября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

Советник Зеленского Литвин: в снижении мобилизационного возраста нет смысла
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В снижении мобилизационного возраста на Украине нет смысла. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, снижение возраста призыва будет иметь значение лишь в том случае, если западные союзники Киева станут поставлять больше оружия. Он подчеркнул, что даже сейчас далеко не все мобилизованные оснащены необходимым вооружением.

«Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя», — написал он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

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