Фигурант дела о подземной экскурсии в Москве частично признал вину

Фигурант дела о смертельной экскурсии по коллекторам Москвы Дубас признал вину

В Мещанском суде Москвы на слушаниях по уголовному делу о подземной экскурсии по коллекторам Никита Дубас частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании подсудимый заявил, что ему понятно обвинение, вину признает частично. Второй фигурант дела, глава компании «Спутник» Александр Ким заявил суду, что считает себя невиновным.

18 ноября сообщалось, что он возместил потерпевшим моральный и материальный вред. Ким также примирился с ними. Оба подсудимых оставлены под стражей до 6 мая.

Следователи предъявили им обвинение по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Ким и Дубас занимались организацией экскурсии по подземным коллекторам столицы. Третий обвиняемый находится в розыске.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел.