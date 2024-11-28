Генконсульство России в Познани прекратило работу

Генконсульство России в польском городе Познань официально прекратило работу

Генеральное консульство России в польском городе Познань официально прекратило свою работу, у здания был спущен российский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генконсульство в Познани прекратило свою работу. Его уже бывшие сотрудники спустили с флагштока государственный флаг под гимн России», — передает агентство.

Также посол в Польше Сергей Андреев указал на то, что российские и польские граждане могут обращаться в другие консульские учреждения, так как «нет жесткой территориальной привязки». Он уточнил, что теперь можно пользоваться услугами консульского отдела посольства в Варшаве или генерального консульства в городах Гданьск и Краков.

Посол подчеркнул, что генконсульство в Познани открылось в 1946 году и с перерывами проработало почти 70 лет.

22 октября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что МИД Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. По его словам, персонал диппредставительства будет признан нежелательными лицами на территории страны. Сикорский добавил, что причиной для такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны Москвы.

