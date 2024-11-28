Глава Севастополя предупредил жителей о блокпостах и людях с оружием

Развожаев: в Севастополе для тренировки силовых структур появятся блокпосты

Из-за масштабной тренировки силовых структур в Севастополе временно появятся блокпосты, жители также могут заметить специальную технику или людей со стрелковым оружием. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте! Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами», — обратился к жителям Развожаев.

Он уточнил, что комплексная тренировка силовых структур пройдет в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, а также в районе береговой линии Северной стороны. Ее цель — отработать противодействие возможного проникновения диверсионно-разведывательной группы на территорию Севастополя.

В учениях примут участие подразделения территориальной обороны, а также правоохранительные органы. Их проведут по поручению Развожаева.

Днем ранее, 27 ноября, Украина предприняла попытку комбинированной атаки на Севастополь — тогда над морем сбили беспилотники и две ракеты ВСУ. Впоследствии появились неофициальные данные, согласно которым ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек при помощи около 40 беспилотников, маловысотных противокорабельных ракет «Нептун», а также неустановленных баллистических снарядов — предположительно, британско-французских Storm Shadow.