Украинские хакеры украли секретный документ главкома ВСУ по защите БМП от дронов

Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли документ Вооруженных сил Украины (ВСУ) по защите боевых машин пехоты (БМП) от ударных дронов. Об этом кибервзломщики сообщили в своем Telegram-канале.

Они обратили внимание, что документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским и гриф секретности «для служебного пользования». «Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — заявили «Берегини».

В сентябре проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 военнослужащих ВСУ, атаковавших Курскую область. Среди установленных лиц зафиксированы представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемных солдат из таких стран, как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия, Сирия.