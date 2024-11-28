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02:19, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Хакеры украли секретный документ главкома ВСУ

Украинские хакеры украли секретный документ главкома ВСУ по защите БМП от дронов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Украинские хакеры из группировки «Берегини» украли документ Вооруженных сил Украины (ВСУ) по защите боевых машин пехоты (БМП) от ударных дронов. Об этом кибервзломщики сообщили в своем Telegram-канале.

Они обратили внимание, что документ утвержден главкомом ВСУ Александром Сырским и гриф секретности «для служебного пользования». «Мы знаем, что он будет очень интересен специалистам, которые разрабатывают новинки для военно-промышленного комплекса», — заявили «Берегини».

В сентябре проект «НемеZида» хакерской группировки RaHDIt, известной также как «Злые русские хакеры», опубликовал данные 800 военнослужащих ВСУ, атаковавших Курскую область. Среди установленных лиц зафиксированы представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемных солдат из таких стран, как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдавия, Сирия.

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