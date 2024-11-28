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19:14, 28 ноября 2024Экономика

Имущество осужденного бывшего вице-губернатора российского города выставят на торги

Имущество осужденного экс-вице-губернатора Петербурга Лавленцева продадут
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gena Melendrez / Shutterstock / Fotodom  

Имущество осужденного за хищения бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Лавленцева выставят на торги. Об этом стало известно «Фонтанке».

Всего на продажу выставят четыре лота. Это земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в подмосковной деревне Ляпино по стартовой цене 1,38 миллиона рублей, 100-процентная доля в ООО «Магеллан» — по 10 тысяч, 50 процентная доля в ООО «К 3» за 61,89 миллиона рублей и 33,4 процента ООО «Рассвет» за три миллиона.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Лавленцева к 13 годам лишения свободы за хищения на строительных подрядах порядка трех миллиардов рублей. Экс-чиновника признали виновным в совершении четырех эпизодов растраты и мошенничестве.

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