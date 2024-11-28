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12:42, 28 ноября 2024Силовые структуры

Иностранец заманил российскую школьницу в сторожку и держал ее у себя на коленях

На Урале задержан гражданин Таджикистана, заманивший в сторожку третьеклассницу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего гражданина Таджикистана, который заманил в свою сторожку ученицу третьего класса и держал ее у себя на коленях. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло на улице Корепина. Девятилетняя девочка направлялась в школу вместе со своими друзьями, когда ее из сторожки окликнул охранник-иностранец. Мужчина подтолкнул ребенка внутрь, закрыл за ними дверь и попросил школьницу установить приложение на его телефон. Затем он усадил девочку к себе на колени, а когда та начала плакать, дал ей шоколадку, сто рублей и отпустил.

Третьеклассница покинула сторожку, выбросила подарки в урну и позвонила маме — женщина обратилась в полицию. Оказалось, что охранник находится в России нелегально и неофициально подрабатывает сторожем. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее в Якутске 58-летний учитель физкультуры в педагогическом колледже изнасиловал первокурсницу и затем три года заставлял ее жить с ним.

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