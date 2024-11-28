Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:09, 28 ноября 2024Культура

Из культового сериала в России вырезали ЛГБТ-персонажа

Российские стриминги вырезали из культового сериала «Клан Сопрано» персонажа-гея
Андрей Шеньшаков

Кадр: Сериал «Клан Сопрано»

Российские стриминг-сервисы «Амедиатека» и «КиноПоиск» вырезали из сериала «Клан Сопрано» персонажа, который, по сюжету, был представителем ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

По информации источника, «Амедиатека» удалила все упоминания о гомосексуальности одного из персонажей — Вито Спатафоре. Сообщается, что сцены отсутствуют и на «КиноПоиске», где размещен сериал.

Такое решение канал связывает с законом о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», который вступил в силу в декабре 2022 года в России. Согласно ему, штрафы для юридических лиц составляют до 10 миллионов рублей. Сервисы уже получали штрафы за нарушение закона.

Ранее стало известно, что трек Паши Техника и Славы КПСС удалили за пропаганду нетрадиционных отношений. Песня «Обоссанные дыни» пропала из российских стримингов.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

      Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

      Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

      Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

      «Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

      Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

      Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше