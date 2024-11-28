Из культового сериала в России вырезали ЛГБТ-персонажа

Российские стриминги вырезали из культового сериала «Клан Сопрано» персонажа-гея

Российские стриминг-сервисы «Амедиатека» и «КиноПоиск» вырезали из сериала «Клан Сопрано» персонажа, который, по сюжету, был представителем ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить».

По информации источника, «Амедиатека» удалила все упоминания о гомосексуальности одного из персонажей — Вито Спатафоре. Сообщается, что сцены отсутствуют и на «КиноПоиске», где размещен сериал.

Такое решение канал связывает с законом о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», который вступил в силу в декабре 2022 года в России. Согласно ему, штрафы для юридических лиц составляют до 10 миллионов рублей. Сервисы уже получали штрафы за нарушение закона.

Ранее стало известно, что трек Паши Техника и Славы КПСС удалили за пропаганду нетрадиционных отношений. Песня «Обоссанные дыни» пропала из российских стримингов.