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08:37, 28 ноября 2024Мир

Кандидаты Трампа на посты министров столкнулись с угрозами покушений

AP: нескольким кандидатам Трампа на посты министров угрожали покушением
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Нескольким кандидатам избранного президента США Дональда Трампа на посты министров угрожали покушением на жизнь. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

«Несколько кандидатов в кабинет президента Трампа и назначенцев администрации подверглись жестоким, неамериканским угрозам их жизни и жизни тех, кто живет с ними», — заявила Ливитт.

Пресс-секретарь добавила, что угрозы варьировались от применения взрывных устройств до сваттинга (swatting, от аббревиатуры SWAT) — вызова экстренных служб, в том числе вооруженных военных, в дома кандидатов под ложным предлогом. Ливитт поблагодарила правоохранительные органы США за быстрое реагирование на угрозы и обеспечение безопасности команды Трампа.

5 ноября Федеральное бюро расследований США задержало жителя штата Мичиган, который угрожал расстрелять сторонников Трампа в случае его победы на президентских выборах.

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