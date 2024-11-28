Кандидаты Трампа на посты министров столкнулись с угрозами покушений

Нескольким кандидатам избранного президента США Дональда Трампа на посты министров угрожали покушением на жизнь. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.
«Несколько кандидатов в кабинет президента Трампа и назначенцев администрации подверглись жестоким, неамериканским угрозам их жизни и жизни тех, кто живет с ними», — заявила Ливитт.
Пресс-секретарь добавила, что угрозы варьировались от применения взрывных устройств до сваттинга (swatting, от аббревиатуры SWAT) — вызова экстренных служб, в том числе вооруженных военных, в дома кандидатов под ложным предлогом. Ливитт поблагодарила правоохранительные органы США за быстрое реагирование на угрозы и обеспечение безопасности команды Трампа.
5 ноября Федеральное бюро расследований США задержало жителя штата Мичиган, который угрожал расстрелять сторонников Трампа в случае его победы на президентских выборах.