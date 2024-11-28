Кандидаты Трампа на посты министров столкнулись с угрозами покушений

AP: нескольким кандидатам Трампа на посты министров угрожали покушением

Нескольким кандидатам избранного президента США Дональда Трампа на посты министров угрожали покушением на жизнь. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

«Несколько кандидатов в кабинет президента Трампа и назначенцев администрации подверглись жестоким, неамериканским угрозам их жизни и жизни тех, кто живет с ними», — заявила Ливитт.

Пресс-секретарь добавила, что угрозы варьировались от применения взрывных устройств до сваттинга (swatting, от аббревиатуры SWAT) — вызова экстренных служб, в том числе вооруженных военных, в дома кандидатов под ложным предлогом. Ливитт поблагодарила правоохранительные органы США за быстрое реагирование на угрозы и обеспечение безопасности команды Трампа.

5 ноября Федеральное бюро расследований США задержало жителя штата Мичиган, который угрожал расстрелять сторонников Трампа в случае его победы на президентских выборах.