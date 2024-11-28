«112»: капитан затонувшего в Мурманской области судна с туристами оказался пьян

Капитан затонувшего у Териберки в Мурманской области судна с туристами оказался пьян во время происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что 66-летний Андрей Клюшников задержан. Во время медицинского освидетельствования правоохранители выяснили, что при крушении «Святой Екатерины» он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Местные жители назвали Клюшникова невезучим капитаном, поскольку его катер часто садился на мель, тонул, горел. Известно, что мужчина знал заранее о грядущем шторме в день происшествия, но все равно вышел в море с отдыхающими.

Маломерное судно с туристами, которые хотели увидеть китов на Териберке, опрокинулось и затонуло 27 ноября. Известно, что люди вышли в море вопреки штормовому предупреждению. Всех пассажиров удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

