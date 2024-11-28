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22:43, 28 ноября 2024Бывший СССР

Казахстанская художница подарила Путину картину

Казахстанская художница подарила Владимиру Путину картину «Мост дружбы»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Казахстанская художница Асель Сабыржанкызы подарила президенту России Владимиру Путину картину «Мост дружбы». Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Отмечается, что на картине изображены Кремль и резиденция президента Казахстана — Акорда. Художница подчеркнула, что полотно олицетворяет крепкие связи народов России и Казахстана — также она предложила лидерам двух государств сделать пару штрихов на холсте.

Работу она начала писать с момента вылета российского главы в республику. В пресс-службе уточнили, что в преддверии визита президента России в Казахстан в холле резиденции Токаева установили мольберт, на котором художница работала над созданием картины.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Он провел двусторонние встречи с президентами других стран, а также принял участие в саммите ОДКБ. Вечером 28 ноября президент завершил свой визит.

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