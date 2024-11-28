Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

Конституционный суд Молдавии одобрил переизбрание Майи Санду на второй срок

Конституционный суд Молдавии одобрил переизбрание Майи Санду на пост президента республики. Решение об этом было принято на заседании, которое транслировало издание Newsmaker.

Заседание проходило с утра до вечера. Суд принял решение об утверждении мандата Майи Санду на следующие четыре года. Ее инаугурация должна пройти 24 декабря.

Во время заседания под зданием суда протестовала Партия Социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Они требовали объявить новые выборы.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу заявил, что будущее республики зависит от политики Румынии. По его словам, это является поводом для участия в предстоящих выборах в парламент гражданам республики с румынским паспортом.