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18:00, 28 ноября 2024Бывший СССР

Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

Конституционный суд Молдавии одобрил переизбрание Майи Санду на второй срок
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Конституционный суд Молдавии одобрил переизбрание Майи Санду на пост президента республики. Решение об этом было принято на заседании, которое транслировало издание Newsmaker.

Заседание проходило с утра до вечера. Суд принял решение об утверждении мандата Майи Санду на следующие четыре года. Ее инаугурация должна пройти 24 декабря.

Во время заседания под зданием суда протестовала Партия Социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Они требовали объявить новые выборы.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гроссу заявил, что будущее республики зависит от политики Румынии. По его словам, это является поводом для участия в предстоящих выборах в парламент гражданам республики с румынским паспортом.

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