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14:57, 28 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил воздействие «Орешника» на мировое сообщество

Лукашенко: комплекс «Орешник» оказал сильное воздействие на мировое сообщество
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский ракетный комплекс «Орешник» оказал сильное воздействие на мировое сообщество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество, и особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется», — отметил белорусский лидер.

По словам президента республики, применение системы «Орешник» охладило тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Он также назвал «Орешник» хорошим оружием.

Вместе с тем Лукашенко признался, что в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.

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