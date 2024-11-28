Лукашенко оценил воздействие «Орешника» на мировое сообщество

Российский ракетный комплекс «Орешник» оказал сильное воздействие на мировое сообщество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество, и особенно тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется», — отметил белорусский лидер.
По словам президента республики, применение системы «Орешник» охладило тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Он также назвал «Орешник» хорошим оружием.
Вместе с тем Лукашенко признался, что в шутку предложил президенту России Владимиру Путину разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что в стране готовы места для дислокации подобных систем.