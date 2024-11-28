Мать спрятала новорожденную дочь в ящике под кроватью и три года держала ее там

В Великобритании женщина три года продержала дочь в ящике под кроватью

Женщина из Великобритании попала за решетку из-за того, что три года держала дочь под кроватью. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина, чье имя не разглашается, испугалась, когда внезапно родила дома дочь от бывшего партнера в 2020 году. Она не знала о беременности, и появление ребенка повергло ее в шок. Она решила никому не говорить о дочери и оставить ее появление в секрете.

Мать спрятала новорожденную девочку в выдвижном ящике под кроватью и продержала ее там около трех лет. Все это время она кормила дочь молочной смесью и оставляла одну каждый раз, когда уходила на работу, отводила других своих детей в школу и даже когда уезжала к родным на праздники.

О существовании девочки стало известно случайно. Бойфренд женщины услышал шум в спальне, когда ее не было дома, и пошел проверить, что там происходит. Обнаружив в ящике ребенка, он без промедления связался с социальными службами.

Тем же вечером они забрали девочку, которая оказалась истощена и обезвожена. Все три года своей жизни она провела в ящике, мать не играла, не гуляла и не разговаривала с ней. По словам новых опекунов, по уровню умственного развития девочке не больше года, а ее рост и вес соответствуют параметрам семимесячного младенца. Она также не отзывается на имя. Кроме того, она страдает от ряда медицинских проблем, включая сыпь и деформации органов.

Мать призналась в жестоком обращении с детьми и приговорили к тюремному заключению на семь с половиной лет. В суде женщина заявила, что дочь не все время проводила в ящике, и что она всегда держала его приоткрытым.

Ранее сообщалось, что во Франции девятилетний мальчик два года прожил без отопления и горячей еды. 39-летняя мать ребенка уехала в соседний город к новому бойфренду и появлялась дома лишь время от времени.