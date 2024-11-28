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10:04, 28 ноября 2024Мир

Меркель соскучилась по встречам с Макроном и другими коллегами

Le Point: Меркель призналась, что соскучилась по встречам с Макроном и коллегами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что скучает по встречам со своими коллегами-политиками, включая президента Франции Эммануэля Макрона, но не ностальгирует по своей политической карьере. Об этом она рассказала в интервью французской газете Le Point.

«Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение 16 лет, и этого более чем достаточно. Но вот по чему я по-настоящему скучаю, так это по встречам с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном», — заявила она.

В своих мемуарах, опубликованных ранее, Меркель рассказала, как президент России Владимир Путин опоздал на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме из-за пива.

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