Меркель соскучилась по встречам с Макроном и другими коллегами

Le Point: Меркель призналась, что соскучилась по встречам с Макроном и коллегами

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что скучает по встречам со своими коллегами-политиками, включая президента Франции Эммануэля Макрона, но не ностальгирует по своей политической карьере. Об этом она рассказала в интервью французской газете Le Point.

«Я не скучаю по политической деятельности. Я была канцлером в течение 16 лет, и этого более чем достаточно. Но вот по чему я по-настоящему скучаю, так это по встречам с некоторыми личностями, в том числе с президентом Макроном», — заявила она.

В своих мемуарах, опубликованных ранее, Меркель рассказала, как президент России Владимир Путин опоздал на саммит «Большой восьмерки» (G8) в немецком Хайлигендамме из-за пива.