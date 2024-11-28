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14:50, 28 ноября 2024Экономика

Москва оказалась лучшим городом для жизни

Москва заняла первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва заняла первое место в мониторинге российских городов по качеству жизни Финансового университета при правительстве РФ по итогам 2024 года. Об этом сообщает агентство «Москва».

Индекс качества жизни включает оценку работы городских властей, условия для бизнеса, состояние дорожного хозяйства, доступность культурных ценностей, работу школ и институтов. Также учитывается уровень материального благополучия горожан, качество медицинского обслуживания и состояние экологии.

Москва оказалась в числе городов с самой высокой оценкой уровня материального благополучия, качества медобслуживания, доступности культурных ценностей и качественного образования.

Ранее Владикавказ был назван самым безопасным городом России согласно исследованиям Финансового университета. Город оказался в числе лауреатов премии в области качества жизни в одном ряду с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

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