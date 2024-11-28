На Украине экс-депутата Рады заподозрили в мошенничестве на закупке военной формы

Полиция Украины заподозрила экс-депутата в кражах на закупке военной формы

Национальная Полиция Украины заподозрила экс-депутата Верховной Рады и советника бывшего замминистра обороны страны в мошенничестве на закупке формы для военных. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранты дела закупили по завышенной цене миллион комплектов одежды для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что благодаря данной схеме они планировали заработать 10 миллионов долларов, которые должны были разделить между всеми участниками сделки.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», общая сумма контракта составила 25,6 миллиона долларов. Авторы канала отметили, что организатором схемы выступил иностранец, который заказывал форму в Турции.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных мин, произведенных на территории страны. Отмечается, что среди причин нештатного срабатывания снарядов могут быть некачественные пороховые заряды и нарушение условий хранения.