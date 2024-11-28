Найдено видео с призывающим готовиться к худшему Жириновским

В сети появилось интервью Жириновского с призывом готовиться к худшему

Найдено ранее неизвестное видео с призывающим готовиться к худшему сооснователем ЛДПР Владимиром Жириновским. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Как сообщает портал, интервью Жириновского снял журналист Павлом Егоровым еще в 2002 году, которому случайно удалось поговорить с лидером ЛДПР после съемок. Кадры были оцифрованы и появились в сети в 2020 году, но внимание на них обратили лишь в конце 2024 года. Во время интервью политик обратился к человечеству и озвучил призыв сохранять присутствие духа.

Не скулить! И все воспринимать нормально, спокойно. Ждать худшего, и когда это худшее не наступает, радоваться, что оно не наступило Владимир Жириновский

Кроме того, Жириновский ответил на вопрос о вещах, которыми мог бы гордиться. По словам политика, таких вещей нет, и о гордости не может идти речи, так как кругом «одно смятение, одна гадость».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил праздновать 80-летие со дня рождения Жириновского на государственном уровне.